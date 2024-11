Sport.quotidiano.net - Seconda categoria: Guido Guidetti, in buca da 7 gare di fila e capocannoniere con 8 sigilli, è il trascinatore. "Non siamo i più forti, ma nessuno ci fa paura». La Cerredolese vola grazie a un bomber di 40 anni

Laha ingranato la quarta. Con un poker di vittorie, il team biancoblù è la formazione del momento nel girone E didove ha scalato posizioni portandosi in zona play-off. Protagonista di questo exploit il40enneinda 7dicon 8. Dopo un inizio stentato (2 punti in 4), ora siete tornati a marciare col vostro ritmo. "Effettivamente abbiamo avuto una partenza da diesel, poi anche qualche episodio ci è girato per il verso giusto e cirimessi in carreggiata. Anche l’anno scorso abbiamo fatto un girone d’andata in tono minore poirisaliti fino a centrare la semifinale play-off. Fra i gol di quest’anno scelgo il 2-1 con gli Eagles che ci ha portato i primi tre punti stagionali". In queste ultime partite ha indossato la fascia da capitano.