Lanazione.it - Ruolo della pubblica amministrazione, delegazione spezzina al congresso Flp

Leggi su Lanazione.it

Salerno, 22 novembre 2024 – Anche quellatra le varie delegazioni presenti al Grand Hotel di Salerno, al 5°NazionaleFlp (Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche), che aderisce alla Confederazione Cse, e sono maggiormente rappresentative nel pubblico impiego italiano. Durante i quattro intensi giorni di lavori, ilha rappresentato un'importante opportunità non solo per eleggere il nuovo gruppo dirigente nazionale, ma soprattutto per avviare un confronto serrato con le istituzioni politiche e le autorità del settore pubblico. Al centro del dibattito vi è stato ilcruciale che ladovrà giocare nel rilancio del Sistema Italia. Quattro tavole rotonde hanno caratterizzato l'evento, moderato da esperti giornalisti nazionali del settore politico ed economico, coinvolgendo dirigenti delle pubbliche amministrazioni, membri di Commissioni parlamentari, politici nazionali e rappresentanti del Governo.