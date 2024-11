Ilfattoquotidiano.it - Roma, il miglior dribblatore della Serie A finito in panchina: perché per Ranieri il primo rebus da risolvere si chiama Matías Soulé

La scena sembra quasi estrapolata da un film a stelle strisce. A uno dei giocatori più promettenti di una squadra viene improvvisamente succhiato via tutto il talento. Senza che nessuno riesca a rendersi davvero conto di ciò che sta succedendo. Così quella che un tempo era una speranza si ritrova imprigionata nel ruolo diimpossibile da. In attesa di un lieto fine che pare non arrivare mai. È questo il ruolo cheda Mar del Plata si è ritrovato a recitare in questa, una squadra allestita per scrivere un kolossal e che ora vive l’incubo di un b–movie. Il rendimento dell’argentino con laè ridotto all’osso. Un gol, zero assist, qualche dribbling a testa bassa e appena sette presenze da titolare. Troppo poco per uno che sembrava poter diventare una delle ali più letali in circolazione.