Quel dolore cupo silenzioso troppo spesso inespresso resiste nel tempo

Quando ho iniziato a lavorare in un settimanale femminile, inizio anni Novanta, fui incaricata di occuparmi della rubrica “Una lettrice, una storia”. Dovevo selezionare le lettere arrivate in redazione, contattare chi le aveva inviate e riscriverne il racconto. Le lettere arrivavano a pile sulla mia scrivania, scritte per lo più a mano. Si scriveva al giornale per avere conforto, per essere ascoltate, per comunicare qualcosa che non si poteva raccontare altrimenti. Perché la maggior parte delle lettere delle donne era di denuncia di una forma di violenza. Nasce la Fondazione Giulia Cecchettin, per un futuro senza violenza sulle donne X Leggi anche › #NessunaScusa, le iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne 2024la del padroncino sul posto di lavoro, del marito o fidanzato geloso, dei padri sulle figlie.