Panchine giganti mania. Anche in Franciacorta: "si può tornare bambini"

Il Nord Italia è la casa delle. E la Lombardia si è riempita di questi manufatti, con Brescia e Bergamo a detenere il primato. Nella regione quelle censite e certificate dal progetto Big Bench Community superano le 150 unità. In realtà sono molte di più, perché molti sono coloro che operano autonomamente, come avvenuto per esempio nei boschi della val Palot a Pisogne, dove lesono realizzate con tronchi di alberi caduti a causa della tempesta Vaia e non fanno parte del progetto originale. L’idea di crearedi grandi dimensioni è venuta nel 2010 al designer e artista Chris Bangle dopo che si è trasferito nelle Langhe in Piemonte. È lui ad avere realizzato e voluto la prima. "Una volta che si siede su una di esse e si prova la sensazione di godersi la vista come se si fosse di nuovo, si vive un’esperienza intensa, da condividere con gli altri".