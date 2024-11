Ilrestodelcarlino.it - "Operatori di pace", ospite è padre Maggi

Oggi, alle 17.15 all’auditorium della biblioteca filelfica di Tolentino,Alberto(foto) del Centro studi biblici Giovanni Vanucci di Montefano e autore di libri di successo, saràdi un incontro promosso dal Sermit (Servizio missionario Tolentino) aperto a cittadini e volontari. L’iniziativa "di: essenza del volontariato" è in collaborazione con l’associazione "Tolentino – Città per la Fraternità" e il patrocinio del Comune. "Un’occasione speciale – ha detto la presidentessa del Sermit, Anna Andreani – per riflettere su temi di grande attualità e orientarsi dentro narrazioni contrapposte. Essere operatore diè l’essenza del volontariato". Al termine dell’incontro seguirà al ristorante Chiaroscuro la cena "fraterna" per raccogliere fondi a favore del progetto "Un momento di benessere a casa tua" del Gruppo Alzheimer di Tolentino.