Minori aumentano reati di abusi Salgono anche i casi di sextortion

Nel primo semestre dell’anno in corso è emerso un complessivo incremento del 10% deiconnessi all’abuso sui, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto contenuto dal rapporto annuale elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale in relazione airiconducibili alla violenza nei confronti dei.Il rapporto coincide con la Giornata mondiale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In particolare, si segnala un aumento rispettivamente del 22% dell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, del 15% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e della sottrazione di persone incapaci, una diminuzione rispettivamente del 16% dell’adescamento di minorenni, del 17% della violazione degli obblighi di assistenza familiare, e del 24% della violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione.