Mi sento a casa al Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 16:15:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Ruben Amorim dice di sentirsi aaldopo aver parlato ai media per la prima volta da quando ha guidato i giganti della Premier League.Il 39enne è stato ingaggiato dalla squadra portoghese dello Sporting CP per sostituire Erik ten Hag ed è pronto ad affrontare l’Ipswich domenica nella sua prima partita in carica.Amorim dice che trova le dimensioni del club una sfida, ma sente già di essere la persona giusta.“È più grande (di quanto immaginassi)”, ha detto. “Ci sono tanti dipartimenti, è molto diverso dallo Sporting – e lo Sporting è un grande club in Portogallo.Ruben è qui @Snapdragon#MUFC #ScattoSuSnapdragon—(@ManUtd) 22 novembre 2024“Questo secondo te è un club globale, quindi hai così tanto da fare.