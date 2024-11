Le formazioni rivelate al ritorno della Premier League

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-23 13:59:02 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Ildopo l’ultima sosta per le nazionali dell’anno vede il Leicester City accogliere il Chelsea al King Power Stadium nel primo calcio d’inizio.L’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, torna nel club che ha guidato al titolo del campionato – e alla promozione nella massima serie inglese – la scorsa stagione.I Blues sono attualmente terzi in classifica, quattro punti dietro il Manchester City, secondo, e nove dietro la capolista Liverpool.Il Leicester, nel frattempo, si trova tre posizioni sopra la zona di scarto dopo una serie di tre partite di campionato senza vittorie e quattro in tutte le competizioni.Ecco come si schierano le due parti per questo intrigante incontro del primo pomeriggio.