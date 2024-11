Ilgiorno.it - Kalashnikov, pistole e coca nei box. Braidich incastrato da un video rap. Le chiamate alla famiglia dalla cella

di Andrea Gianni e Nicola Palma MILANO 4 settembre 2019, il blitz dei carabinieri rientra nella strategia anti-abusivismo della Prefettura. La segnalazione di alcuni residenti, insospettiti dai continui movimenti nei sotterranei, porta i militari nei box degli stabili popolari. Lì trovano un vero e proprio arsenale: un fucile mitragliatore d’assalto Ak 47, un revolver Franchi-Llama 38 special e una semiautomatica Beretta 7.65 rubati in due furti in abitazione tra Milano e il Piemonte, 195 munizioni di diverso calibro, un giubbotto antiproiettile e un’uniforme da guardia giurata. Non basta: negli spazi comuni del condominio, le unità cinofile dell’Arma scovano anche 160 grammi diina, 21,3 chili di hashish, 1,3 di marijuana e un flacone di olio di hashish. Un sequestro a carico di ignoti.