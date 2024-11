Gaeta.it - Interruzione della linea ferroviaria Ancona-Foligno-Orte: guasto risolto e ripristino del servizio

Facebook WhatsAppTwitter Untecnico ha colpito la, nel tratto che attraversa Campello Clitunno, causando disagi significativi ai viaggiatori. La situazione si è protratta per circa sei ore e, grazie all’intervento tempestivo dei tecnici di ReteItaliana , la circolazione dei treni è ripresa poco prima delle 14 di sabato. Durante l’, diversi treni hanno subito ritardi e limitazioni nel percorso.Danni e ritardi nell’orario ferroviarioL’ha avuto ripercussioni su di un treno regionale, che ha registrato un ritardo di ben 140 minuti, un notevole disagio per i passeggeri. Non solo il treno regionale ha subito ritardi, ma anche una Freccia, insieme a un Intercity e sei treni regionali, hanno dovuto essere limitati nella loro corsa, portando a complicazioni nella programmazione.