Inchiesta ultrà scoperte cose agghiaccianti nella curva dell’Inter

In un capannone nell’hinterland milanese sono state trovateimbarazzanti per essere dei semplici tifosi, la situazione si complicaUna situazione raccapricciante. Di quelle che lasciato attoniti e sorpresi di come non siano mai state trovate primadi questo genere. La polizia e la Procura di Milano stanno indagando sui tifosi di Inter e Milan e quello che è stato trovato è imbarazzante anche per le intercettazioni che sono state rilevate mesi fa.(Ansa Foto) Cityrumors.itMa a quanto si viene a sapere e ogni ora che passa la situazione non fa che complicarsi anche per le situazioni nuove che vengono fuori, è stato trovato un deposito di armi vero e proprio, che si pensa possa rappresentare l’arsenale dellanord interista.