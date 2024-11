Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, fumo e fiamme dal caricaerba

(Reggio Emilia), 23 novembre 2024 - Un carro, che era in uso in un terreno agricolo, è stato interessato da un principio di incendio, nel pomeriggio nelle campagne di, in via Sant’Ignazio, in località San Martino. Alla vista delè stato dato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento. In breve tempo la situazione è stata messa in sicurezza, con l’incendio domato rapidamente. Non si registrano conseguenze alle persone. In serata altro intervento, stavolta alla periferia di Brescello, dove alcune braci lasciate accese stavano provocando delin un garage. Un vicino di casa ha notato ile, accorgendosi che nell’abitazione non c’era nessuno, ha dato l’allarme al 115. Il rapido intervento ha evitato problemi, mettendo subito l’area in sicurezza, senza particolari conseguenze.