Ex campione WWE e TNA si esibirà in Italia prossimamente

Sul loro profilo Facebook I miti del Wrestling hanno appena annunciato che per lo show del 15 febbraio sono riusciti ad ingaggiare un atleta della TNA, con un passato anche in WWE. Il wrestler in questione è Eric Young che sarà ospite a San Giorgio a Cremano(NA), non solo è prevista una sua partecipazione in ring ma anche un Meet & Greet coi fan e un seminario, probabilmente indirizzato a wrestler locali che potranno apprendere le esperienze che il wrestler quasi 45enne ha acquisito in giro per tutto il mondo.Eric Young ha detenuto diversi titoli in TNA compreso quello mondiale, invece ha avuto uno stint meno fortunato in WWE dove era il leader dei Sanity, una stable formata assieme ad Alexander Wolfe e Killian Dain, tutti e 3 sono stati ben presto licenziati. Tuttavia Young sarebbe stato riassunto nuovamente dalla WWE verso la fine del 2023 salvo chiedere spontaneamente il rilascio mesi dopo, senza aver debuttato effettivamente una seconda volta nei programmi televisivi.