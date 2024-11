Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: qualifiche dalle 7.00. La Ferrari ci prova, ma non mancano le insidie

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:47 Sono tanti gli spunti di d’interesse in vista delle: la Mercedes riuscirà a confermarsi? Quale ruolo avranno le scie? Laha giocato davvero a carte coperte fino a questo momento? Tra pochissimo la risposta.6:44 Sale la tensione al circuito di Las, pronto ad accogliere i piloti con la sua inimitabile scenografia urbanaThe @Spherekept a close eye on proceedings in FP3Watch highlights from the session #F1 #LasGP— Formula 1 (@F1) November 23,6:40 Questi i risultati ufficiali della FP3. Da notare laterza con Sainz e dodicesima con Leclerc. Ricordiamo però che il turno è terminato con quattro minuti di anticipo a causa di una bandiera rossa provocata da Lance StrollPosNoDriverCarTimeGapLaps163George RussellMercedes1:33.