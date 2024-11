Lanazione.it - Cani abbandonati, l’accusa: “Troppi casi in un anno. L’ultimo è finito malissimo”

Volterra (Pisa), 23 novembre 2024 – Nelle campagne, soprattutto nelle aree rurali si consuma ogni giorno una tragedia silenziosa che coinvolge ida guardiania, spesso trattati come strumenti di lavoro piuttosto che come esseri viventi. Un giovane cane ribattezzato Ulisse, è stato trovato agonizzante nelle campagne tra Volterra e Montecatini Val di Cecina. Ridotto a un ammasso di pelo bianco sporco di fango e sangue, giaceva da giorni sul ciglio di una strada con il corpo martoriato da piaghe, mosche e infezioni. Nonostante l’intervento di una passante che lo ha soccorso e ha chiamato i servizi veterinari, Ulisse è morto poco dopo il suo arrivo in clinica senza un microchip. “Purtroppo ognitroviamo almeno dieci cuccioli di maremmanosulla strada - ha commentato la presidente dell’associazione animalista Gavol, Fiammetta Logi - tra ipiù adulti, abbiamo avuto solo cinqueche effettivamente da un certo punto di vista sembrano pochi ma per il luogo dove viviamo sono comunque molti”.