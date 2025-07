Che figuraccia Wimbledon Sinner fa la storia ma tutti notano quel dettaglio

Certe occasioni capitano una volta nella vita. Il cuore che batte, gli occhi incollati allo schermo, la storia che si scrive davanti a tutti. Ma mentre l’Italia si preparava a esultare, qualcosa – o meglio, qualcuno – mancava all’appello. >> “Tumore maligno”. Dramma per l’attore italiano, sotto i ferri per ore: quel sintomo e poi lo choc Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon non è stato solo una vittoria sportiva, ma uno di quei momenti che uniscono un intero Paese. Eppure, sulle tribune riservate alle autorità, la scena raccontava un’altra storia. Nessun volto ufficiale italiano, nessuna bandiera istituzionale a rappresentarci nel giorno più atteso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - storia - tutti

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Sinner è Re a Wimbledon! È il primo italiano della storia. Dalla battaglia del Roland Garros alla gloria del Centre Court: si può cadere, ma i campioni si rialzano più forti. Una vittoria epica, che è di esempio per tutti. Complimenti per questa grandissima impres Vai su X

LADIES AND GENTLEMEN....THE BEST CHAMPION IN THE WORLD: JANNIK SINNER!!! È il primo italiano a riuscirci in 135 anni di storia. Wimbledon: il torneo più iconico e prestigioso di tutti, si tinge di azzurro! Quanto l'hai meritata Jannik, che campione che Vai su Facebook

Jannik Sinner è il primo italiano sul trono di Wimbledon: Alcaraz battuto in finale - Aggiornamento del 14 Luglio delle ore 06:45; Sinner nella storia! Jannik vince Wimbledon, è il primo italiano in 138 edizioni!; Sinner vince Wimbledon 2025: le reazioni sui social.

Sinner nella storia: a Wimbledon il 20mo titolo. Tutti i successi azzurri - Rivivi nella nostra gallery tutti i titoli italiani in singolare maschile nell'era Open. sport.tiscali.it scrive

Sinner, gloria eterna a Wimbledon: tutti i numeri di un trionfo storico - A poco più di un mese dal 24esimo compleanno (il prossimo 18 agosto) il ragazzo di ... Scrive sport.tiscali.it