Perché chiedere l’annullamento del concerto di Valery Gergiev non è censura

Il 27 luglio la Reggia di Caserta dovrebbe ospitare il direttore d’orchestra Valery Gergiev, figura di spicco della cultura russa e uomo di fiducia del Cremlino. Europa Radicale ha lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governatore di Regione Campania Vincenzo De Luca per annullare la performance di Gergiev; contestualmente, l’associazione ha iniziato ad acquistare i biglietti per il concerto per manifestare in modo non violento qualora si dovesse tenere. Da piĂą parti – associazioni ucraine, intellettuali, parlamentari europei – arriva la richiesta di cancellare l’evento finanziato con fondi nazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - PerchĂ© chiedere l’annullamento del concerto di Valery Gergiev non è censura

In questa notizia si parla di: valery - gergiev - chiedere - annullamento

Valery Gergiev, fine dell’esilio: lo zar torna in Occidente. - Il direttore d'orchestra russo è stato invitato al festiva “Un’estate da Re”, alla Reggia di Caserta

In Campania il concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev. Picierno attacca De Luca: “Finanzia un fiancheggiatore di Putin” - L’ultima sua esibizione in Italia risale al 23 febbraio 2022 a poche ore dall’ invasione russa dell’Ucraina.

“Alla Reggia di Caserta un fiancheggiatore di Putin”, polemiche per l’arrivo del direttore d’orchestra Valery Gergiev - L’eurodeputata PD Pina Picierno ha chiesto la cancellazione dell’evento. A Caserta, Gergiev dirigerà l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno

Picierno, un abbaglio chiamato Gerasimov. Nel chiedere al suo collega di partito Vincenzo De Luca di cancellare l'esibizione del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev (dimenticandosi che abbiamo TV e istituzioni invase, in totale impunità , dai propagandi Vai su X

Autodifesa morale Perché chiedere l’annullamento del concerto di Valery Gergiev non è censura.

Gergiev i Caserta: Kontroversen som splittrar Europa - Non crederai mai a cosa sta succedendo attorno al concerto di Gergiev a Caserta! notizie.it scrive

Scalfarotto dopo il no di Picierno al russo Gergiev, a Caserta con fondi Ue: “Sbagliato censurare” - Per la vicepresidente dem dell’Europarlamento il noto direttore d’orchestra è “un fiancheggiatore del Cremlino”. Come scrive msn.com