Rock Jazz e dintorni | Dream Theater e Fabri Fibra

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA A TORINO  Lunedì. Chiusura del Flowers Festival a Collegno con l'esibizione di Fabri Fibra. Al Set Scalo Eventi Torino Sonic Park concerto di Nino D'Angelo. Per AstiMusica in piazza Alfieri è di scena Tony Hadley (cantante dei Spandau Ballet). Martedì. Per Sonic Park al Set Scalo Torino arriva Gianna

In questa notizia si parla di: fibra - fabri - rock - jazz

Fabri Fibra condannato per aver diffamato Valerio Scanu: previsto un risarcimento di 70mila euro. - Fabri Fibra è stato condannato dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione del Tribunale di Milano per diffamazione ai danni di Valerio Scanu.

Fabri Fibra annuncia il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno 2025 - Dopo settimane di indizi e hype creato con l’ultimo 64 Bars per Red Bull, Fabri Fibra ha ufficialmente annunciato il suo nuovo album: si intitola Mentre Los Angeles brucia e uscirà il 20 giugno 2025.

Valerio Scanu denuncia Fabri Fibra per diffamazione e vince la causa: insulti per l'ex allievo di Amici che risponde così - Valerio Scanu ha vinto la causa per diffamazione intentata contro Fabri Fibra. Il rapper dovrà risarcire l'ex allievo di Amici di una cospicua somma.

"CHE GUSTO C'È"! Fabri Fibra ha tenuto un concerto "Monumentale" a Roma. Una location iconica, imponente e suggestiva della città , qual è il Circo Massimo. Il cantante l'ha definito:"il più bel concerto che abbia mai fatto". Facile immaginare che oltre al parti Vai su Facebook

FABRI FIBRA non crolla: impressioni sul live al Lignano Sunset Festival ... - All'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro un live rilassato e di puro divertimento. Riporta rockon.it

Fabri Fibra condannato per diffamazione: c'entra (ancora) Valerio Scanu - Fabri Fibra è stato condannato per diffamazione e dovrà risarcire il collega Valerio Scanu: a quanto ammonta la cifra. Come scrive gossipetv.com