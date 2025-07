La guerra l' ha costretta a lasciare l' Ucraina nuova vita in Romagna per Kira e diploma da 100 | Respiro la libertà disegnando quadri

E' fuggita dalla guerra in Ucraina, trasferendosi a Forlì ed iscrivendosi al liceo artistico e musicale Canova, dove ha studiato per tre anni seguendo l'indirizzo Architettura. Per Kira Kharchenko il ciclo di studi si è concluso con il diploma col massimo dei voti. "Sono cresciuta a Sumy, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina - kira - diploma

La guerra l'ha costretta a lasciare l'Ucraina, nuova vita in Romagna per Kira e diploma da 100: Respiro la libertà disegnando quadri; «Timestamp», l’Ucraina in guerra tra i banchi.

