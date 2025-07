Paura nella notte incendiate 11 auto e un distributore h24

Tarantini Time Quotidiano Panico nella notte in pieno centro, dove 11 auto e un distributore di snack h24 sono stati dati alle fiamme. Gli incendi si sono verificati in sequenza e alcuni testimoni avrebbero di riferito di aver visto un uomo a bordo di una bici aggirarsi nei pressi delle vetture che sono state poi incendiate. I roghi hanno interessato via Catanzaro, via Milli, via Capotagliata e via Mignogna, mentre l’h24 incendiato e distrutto si trova in via Principe Amedeo. Sul posto la Polizia e i vigili del fuoco. Si indaga per identificare il responsabile. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Paura nella notte, incendiate 11 auto e un distributore h24

