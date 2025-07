Abbattete i droni cinesi | alta tensione nel Pacifico Cosa succede in Asia

Il Giappone ha detto basta alle incursioni di droni cinesi all'interno del proprio spazio aereo. Il governo guidato da Shigeru Ishiba ha infatti autorizzato l'esercito a ricorrere all'uso della forza per abbattere qualsiasi velivolo senza pilota avvistato in aree off limits. Il cambio di passo effettuato da Tokyo avrĂ dunque importanti ripercussioni sulla risposta che le Forze di autodifesa giapponesi metteranno in pratica di fronte all'incremento dell'attivitĂ di droni cinesi nella regione. Certo, il nuovo approccio non influirĂ sulla difesa delle principali isole nipponiche ma lascia aperta la possibilitĂ di uno scontro armato attorno alle contese isole Senkaku (o Diaoyu per Pechino) situate nel Mar Cinese Orientale, controllate da Tokyo e rivendicate dal Dragone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Abbattete i droni cinesi": alta tensione nel Pacifico. Cosa succede in Asia

