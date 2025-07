Roghi continui tante fiamme e molti sospetti

Fiumicino, 12 luglio 2025 – Troppi incendi in questo periodo per poterli spiegare solo con il caldo o con il cambiamento climatico. Troppi per archiviarli come una tragica ma inevitabile conseguenza dell’estate rovente che stiamo vivendo. Alcuni indizi — e non ipotesi — raccontano un’altra storia. L’innesco trovato in via delle Arti ( leggi qui) è la prova più chiara: lì qualcuno ha voluto appiccare il fuoco, deliberatamente. E se è accaduto lì, quanto accade altrove non può più essere derubricato a coincidenza. Il problema è reale e urgente: chi c’è dietro? Chi è la mente? Chi ha interesse a devastare il nostro territorio? Le risposte potrebbero essere molteplici e tutte inquietanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it