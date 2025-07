WWE | Naomi incassa la valigetta su Rhea e Iyo e diventa la nuova campionessa ad Evolution

La Empress of Tomorrow sciocca il mondo del wrestling interrompendo l’epico scontro tra Iyo Sky e Rhea Ripley. Naomi ha concluso WWE Evolution 2025 come nuova Women’s World Champion dopo aver incassato con successo il contratto Money in the Bank durante il main event tra Iyo Sky e Rhea Ripley. Un match da cinque stelle interrotto. La campionessa in carica Iyo Sky e la sfidante Rhea Ripley stavano dando vita a quello che molti hanno giĂ definito uno dei migliori match femminili dell’anno. Per oltre 26 minuti, le due atlete si sono scontrate in un crescendo di intensitĂ che ha portato il pubblico dello State Farm Arena di Atlanta a scandire ripetutamente “This is awesome”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

