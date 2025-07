Gaza senza carburante stop a ospedali e panifici | Rifiuti e liquami si accumulano rischio epidemie

Carenza di carburante: a Gaza gli ospedali sono gi√† al buio, i reparti di maternit√†, neonatale e di terapia intensiva non funzionano e le ambulanze non possono pi√Ļ muoversi. Le Nazioni Unite hanno lanciato l‚Äôallarme sulla carenza di carburante a Gaza. In un documento siglato da numerose organizzazioni internazionali, tra cui Unrwa ed Oms, √® stato sottolineato che la mancanza ha raggiunto livelli critici. Il carburante, si legge nella nota, √® la spina dorsale della sopravvivenza a Gaza. Alimenta ospedali, sistemi idrici, reti fognarie, ambulanze e ogni aspetto delle operazioni umanitarie. 🔗 Leggi su Notizie.com ¬© Notizie.com - Gaza senza carburante, stop a ospedali e panifici: ‚ÄúRifiuti e liquami si accumulano, rischio epidemie‚ÄĚ

