Recuperi estivi | le scuole cercano docenti Docentiit apre le candidature con la MAD

L‚Äôestate √® alle porte, ma nelle scuole secondarie italiane il lavoro non si ferma. Subito dopo la fine degli esami di Stato, migliaia di istituti daranno il via ai corsi di recupero per studenti con debiti formativi. Le segreterie scolastiche si preparano gi√† a una nuova fase cruciale dell‚Äôanno: i corsi di recupero estivi. Si . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A Cesena polemica sui centri estivi, docenti esclusi perch√© ‚Äúa luglio non lavorano‚ÄĚ. La posizione del Comune: ‚ÄúPriorit√† a chi lavora‚ÄĚ. Ira della Gilda: ‚ÄúCategoria gi√† vessata‚ÄĚ - Il Comune di Cesena ha negato l'accesso ai centri estivi ai figli degli insegnanti. Scoppia la polemica.

Centri estivi, il paradosso ‚Äútutto italiano‚ÄĚ: docenti ‚Äėdiscriminati‚Äô a Cesena, famiglie costrette alle collette a Lecco. ‚ÄúFino a 2.700 euro per due figli, tutto sulle spalle dei genitori‚ÄĚ. Un Paese che tradisce le sue promesse - Mentre le scuole chiudono i battenti per le vacanze estive, migliaia di famiglie si trovano di fronte a un bivio: pagare cifre astronomiche per i centri estivi o arrangiarsi con soluzioni di fortuna che spesso compromettono la serenit√† lavorativa e familiare.

Corsi estivi Indire?Universit√† per il sostegno dei docenti ‚Äútriennalisti‚ÄĚ - I percorsi formativi per i docenti ‚Äútriennalisti‚ÄĚ su sostegno, previsti dal DM 75, partiranno in estate per concludersi entro il 31 dicembre 2025.

