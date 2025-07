È l’elefante nella stanza. “È stato creato per situazioni straordinarie. Non siamo ancora arrivati a quel punto”, si è affrettata a specificare Ursula von der Leyen durante un punto stampa a Bruxelles. “Preferiamo una soluzione negoziata”. Ma la sera prima il presidente francese Emmanuel Macron, che da tempo spinge per una reazione muscolare alle minacce di Donald Trump, aveva esplicitamente chiesto di mettere in campo “tutti gli strumenti a disposizione, compreso il meccanismo anti coercizione, qualora non si raggiunga un accordo entro il 1° agosto”. L’aggressiva lettera recapitata sabato alla numero uno della Commissione Ue, con l’annuncio di tariffe generalizzate del 30% su tutte le merci europee esportate oltreoceano, riporta in auge l’ipotesi di utilizzare uno strumento non a caso ribattezzato “ bazooka ” nei corridoi di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa, come funziona il “meccanismo anti coercizione” evocato da Macron per rispondere a Trump