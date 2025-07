Anna Pavignano e la relazione con Massimo Troisi | Eravamo una coppia aperta ma io soffrivo

Anna Pavignano è stata la compagna di Massimo Troisi. La scrittrice e sceneggiatrice ha scritto con l’attore la maggior parte dei film che l’hanno reso famoso. La loro relazione è iniziata nel 1977 ed è andata avanti per otto anni. E oggi al Corriere della Sera racconta il primo incontro in televisione a Torino: «Io studiavo e facevo la comparsa per arrotondare. Avevo una minigonna e una parrucca rosa. Ma questo è nulla in confronto a quello che indossava lui: calzamaglia, farfallino e vestaglia», dice a Roberta Scorranese. La vita con Troisi. Troisi si stava conoscere con il trio de La smorfia insieme a Lello Arena e Enzo Decaro: «Stavamo registrando una puntata di Non stop, la trasmissione che li ha lanciati». 🔗 Leggi su Open.online