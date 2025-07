Borsa | l' Europa verso un avvio in calo con i dazi Usa

Le Borse europee si avviano verso una seduta in calo, dopo l'annuncio di Donald Trump di dazi al 30%. I future sui principali listini del Vecchio continente sono in calo, in linea con quelli di Wall Street. Si mostrano cauti, invece, i mercati asiatici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa verso un avvio in calo con i dazi Usa

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei.

Pil Usa in calo dello 0,3 per cento, Trump: «I dazi non c’entrano, colpa di Biden» - Nei primo trimestre del 2025, il Pil degli Stati Uniti si è contratto dello 0,3 per cento, a fronte di un +0,4 per cento atteso, andando per la prima volta in territorio negativo dal 2022.

Borsa: l'Europa chiude in calo e guarda a Fed e colloqui su dazi - Le Borse europee chiudono in calo, in controtendenza rispetto a Wall Street. I mercati restano alla finestra in attesa delle decisioni della Fed e delle indicazioni che arriveranno dal presidente Jerome Powell.

Borsa oggi 11 luglio: Europa in calo dopo i dazi Usa al Canada e sui timori della lettera di Trump. Milano la peggiore con banche e auto – DIRETTA - Torna a regnare estrema cautela sulle Borse europee che viaggiano in calo nell'attesa che arrivi oggi la lettera di Trump all'Ue dopo l'annuncio a sorpresa del tycoon. Scrive firstonline.info