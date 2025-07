Portiamo questo pellegrinaggio nella vita di tutti i giorni - Foto e video

A ROMA. Il saluto del Papa ai bergamaschi in pellegrinaggio a Roma: «Termina oggi il pellegrinaggio giubilare della diocesi di Bergamo: saluto i pellegrini che insieme al Vescovo monsignor Francesco Beschi sono venuti a Roma per attraversare la Porta Santa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Portiamo questo pellegrinaggio nella vita di tutti i giorni» - Foto e video

«Portiamo a casa un sogno di pace: l’Europa» - Questo pellegrinaggio è stato speciale perché ci ha portato verso l’oriente dell’Europa, per farci comprendere come al fondamento anche della vita e della storia di questi Paesi ci sia l ... Come scrive ecodibergamo.it

