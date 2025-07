Festival Abbabula | 27ª edizione

Al via la 27ÂŞ edizione di ABBABULA, il piĂą importante evento in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore: organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili, un’impresa culturale unica, interamente al femminile, il festival si terrĂ dal 16 luglio al 12 agosto in alcuni dei luoghi piĂą suggestivi di Sassari, Sennori e Alghero, portando con sĂ© la sua visione culturale e la sua proposta artistica di grande respiro. Undici serate, oltre venti artisti e un programma ricco e trasversale, per un’edizione che si conferma punto d’incontro tra eccellenze italiane e grandi nomi della scena internazionale. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: edizione - festival - abbabula - culturale

Lucio Corsi live a Sassari per Abbabula 2025 Dal 16 luglio al 12 agosto 2025 torna Abbà bula – il Festival della musica e delle parole d'autore – con la sua 27ª edizione, distribuita tra le città di Sassari, Alghero e Sennori. Un evento sempre più radicato nel terr

Festival Abbabula 2025: tre vincitori di Grammy e i nomi più importanti della musica italiana in concerto per un mese; FESTIVAL ABBABULA 2025: pochi giorni alla partenza della 27ª edizione. Dal 16 luglio al 12 agosto, tre vincitori di Grammy e grandi nomi della musica italiana e internazionale; Abbabula 2025: il programma completo del festival tra Sassari, Alghero e Sennori.

Festival Abbabula: 27ª edizione - In Sardegna numerosi e di prestigio gli ospiti da Da Youssou N'dour a Brunori Sas, passando per Fantastic Negrito, Lucio Corsi, Jota.

Al via Abbabula Festival, dal 16 luglio al 12 agosto in alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna - Si svolgerà dal 16 luglio al 12 agosto la 27ª edizione di ABBABULA, il più importante evento in Sardegna dedicato alla musica e