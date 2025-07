almanacco del giorno andiamo iniziare una nuova settimana dai lunedì 14 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Camillo de Lellis sacerdote il protettore di infermieri ammalati e ospedali sono nati oggi Gustav Klimt Renato Pozzetto William Anna Ingmar Bergman Noi andiamo a fare pure i nostri nativi oggi ed Oggi lavori tutto per Filippo Buon compleanno Francesco Marco Vincenzo Giacinto andiamo a salutare anche i nostri Angela Roberto e Valentina collegati con noi buonissima giornata viaggia nel tempo veramente immenso quello di questo 14 luglio che ci porta nel 1969 quando arriva easy al cinema nel 1789 scoppia anche la rivoluzione francese sempre 14 luglio 1902 crolla il campanile di Venezia nella nota San Marco e poi finiamo un po' più in leggerezza 14 luglio 1963 Calimero esordisce in TV Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 14-07-2025