Jannik Sinner celebrato dalla stampa straniera Da intratable a destrozo I francesi | Fait tomber Alcaraz

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ai danni di Carlos Alcaraz fa il giro del mondo e viene riportata dai principali siti stranieri, non solo sportivi, ma anche generalisti. La britannica " BBC " è la meno enfatica e titola " Sinner batte Alcaraz per vincere il primo titolo a Wimbledon ". La tedesca " Bild " apre con il più classico dei giochi di parole: " Winner Sinner ", ovvero " Sinner vincitore ", mentre i transalpini de " L'Equipe " titolano " Sinner fa cadere Alcaraz ". Anche i siti iberici, però, celebrano il successo dell'azzurro ai danni dello spagnolo. " AS " apre con un neutrale " Sinner contrattacca ", mentre " Mundo Deportivo " scrive " Distruzione di Alcaraz da parte di Sinner a Wimbledon: rovesciato il campione ", infine " Marca " esordisce con " Un Sinner ingiocabile strappa il trono ad Alcaraz ".

