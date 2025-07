Giocano a pallone nei corridoi dell' ospedale la bravata di tre ragazzi virale sui social

C'√® chi ricarica la bicicletta elettrica o il monopattino e chi gioca addirittura a pallone. Dopo il Policlinico, dove due persone hanno sfruttato le prese elettriche del pronto soccorso per bisogni propri,¬†tocca all'ospedale Papardo registrare un grave gesto di incivilt√† e mancanza di rispetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

