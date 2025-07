Il progetto Radìci Forti secondo in Italia | riconoscimento agli Stati Generali delle Politiche Giovanili

Grande soddisfazione per Associazione Valentia e per Anthony Lo Bianco, promotore del progetto “Radìci Forti”, che si è classificato al secondo posto a livello nazionale nell’ambito degli Stati Generali delle Politiche Giovanili. L’iniziativa, nata per valorizzare il territorio, i borghi, le tradizioni e le storie della provincia di Vibo Valentia, ha ricevuto una targa di riconoscimento durante l’evento nazionale, a testimonianza dell’impegno e della passione che animano i giovani volontari calabresi. «Ho raccontato la mia terra – ha commentato emozionato Lo Bianco – quella in cui sono nato e cresciuto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il progetto “Radìci Forti” secondo in Italia: riconoscimento agli Stati Generali delle Politiche Giovanili

In questa notizia si parla di: progetto - radìci - forti - secondo

I dubbi di Barba (Avs-Radici in Comune) su piazza Romita: "Chiusura legata a un progetto di costruzione privato? Si chiarisca" - Piazza Romita (su strada Cavallaro) chiusa da fine marzo e, dall’altra parte, un cartello di cantiere che “pur riportando lo stesso permesso per sole opere di urbanizzazione, mostra anche un cartello pubblicitario con un rendering di due alte palazzine.

“Valle delle Radici – Le Terre dei Migranti”: finanziato il progetto a Padula - Ufficialmente ammesso a finanziamento il progetto “Valle delle Radici – Le Terre dei Migranti”, presentato dal Comune di Padula in qualità di capofila, in partenariato con il Comune di Montesano sulla Marcellana, nell’ambito dell’avviso pubblico dell’Agenzia Campania Turismo per la promozione del.

In scena "Radici in movimento" a conclusione di un progetto promosso da Civiform: protagonisti i minori stranieri non accompagnati - TRIESTE - I minori stranieri non accompagnati in scena a Opicina. A conclusione di un progetto finanziato da “Con i bambini Impresa sociale”, fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che per due anni ha coinvolto alcune comunità di Trieste che accolgono minori stranieri non.