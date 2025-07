Caos ai concerti degli Oasis a Manchester: sei persone arrestate per aver tentato di entrare con accrediti falsi. La polizia conferma 15 fermi in totale Un ritorno trionfale, ma non per tutti. I primi due concerti degli Oasis a Heaton Park sono stati un successo clamoroso, radunando oltre 80.000 fan per la prima volta dopo 16 anni a Manchester. Tutto tranquillo, secondo la polizia, ma non sono mancati gli “imbucati”: ben sei persone sono state arrestate per aver tentato di accedere agli show utilizzando “falsi accrediti”. Tour degli Oasis, 6 arresti perima del concerto di Manchester (Ansa Foto) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Tour degli Oasis, 6 arresti prima del concerto di Manchester