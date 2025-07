Con Trump la linea morbida non funziona ma l’Ue insiste

Alla fine la botta è arrivata, fortissima: dazi al 30 per cento. Paradossalmente, però, l’atteggiamento dell’Unione europea, e in particolare di quei paesi che più avevano spinto per la linea morbida, come Germania e Italia, maggiori esportatori con gli Stati Uniti, non è cambiato di una virgola. Anzi, Giorgia Meloni è ripetutamente intervenuta per ribadire che non bisogna reagire, cioè esattamente la linea del pacifismo commerciale che fino a ieri ci ha portato quasi a ringraziare Trump per averci messo dei dazi ingiustificati solo al 10 per cento, rinunciando a qualsiasi ritorsione, con questo bel risultato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

