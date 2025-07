Professore mi cambi il voto? La storia del 18 chiesto via mail e la denuncia di un docente | Gli abbiamo sempre risolto tutto e ora chiedono anche questo

Un esame scritto di economia all’UniversitĂ Ca’ Foscari di Venezia, l’ultimo ostacolo prima della tesi per uno studente della laurea triennale, si trasforma in un caso emblematico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: professore - cambi - voto - storia

VA MESSO A VERBALE DELLO SCRUTINIO IL CAMBIO VOTO? In uno scrutinio, per verbalizzare un cambio voto, è necessario che il Consiglio di classe, dopo aver discusso la proposta del docente, motivi a verbale la sua decisione, sia che confermi il voto p Vai su Facebook

“Se fai sesso con me, ti do un bell’8”: insegnante di un liceo di Como accusato di violenza…; La ricetta del pedagogista Daniele Novara per cambiare la scuola: “Basta voti e lezioni frontali”; L’unica cosa che cambia nella scuola.