Battlefield Labs rivoluziona il sistema delle classi

Il mondo di Battlefield è pronto a una svolta radicale. Con il lancio di Battlefield Labs, una piattaforma sperimentale accessibile solo alla community più attiva, gli sviluppatori stanno testando un nuovo sistema delle classi pensato per ridefinire l’esperienza di gioco cooperativo. L’obiettivo è chiaro: potenziare le differenze tra i ruoli, offrendo al tempo stesso una flessibilità strategica senza precedenti. Battlefield Next – Gamerbrain.net Classi più definite, senza rinunciare alla libertà di personalizzazione. Il cuore del nuovo sistema è una struttura che bilancia elementi fissi e componenti modificabili. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Battlefield Labs rivoluziona il sistema delle classi

