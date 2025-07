Gran Bretagna Corbin e Sultana fondano il partito islamo-marxista

Potrebbe arrivare a breve una «Cosa rossa» in Gran Bretagna. Il nome ancora non c'è. I promotori sì, una esplicita, l'altro in pectore. Così come è giĂ chiara in partenza la piattaforma programmatica, ideologicamente radicale e anti occidentale. Un nome è quello di Zarah Sultana, giovanissima deputata di origine pachistana sospesa dal Partito laburista per non aver votato un provvedimento di tagli ad alcuni sussidi. L'altro nome è invece una conoscenza ben nota al panorama britannico: Jeremy Corbyn. Ha guidato i laburisti per cinque anni, dal 2015 al 2020, facendo cancellare definitivamente il ricordo dell'epoca del «New Labour» di Tony Blair con una svolta identitaria molto radicale, e ambigua sulla politica mediorientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gran Bretagna, Corbin e Sultana fondano il partito islamo-marxista

