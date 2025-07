veronica boienti accosta al suo percorso accademico la passione per la pasticceria dopo il corso professionale in arizona ha aperto un negozio ad arese

L aurea in Comunicazione e Media conseguita all’Università Cattolica di Milano con una tesi sui meme e Master in Comunicazione per le Industrie Creative, Veronica Boienti accosta al suo percorso accademico la passione per la pasticceria. Dopo il corso professionale in Arizona, ha lanciato il suo modello di business: “baking the world a better place (cuocere un mondo migliore)” una torta alla volta. Classe ’95, ha aperto la sua pasticceria ad Arese (Milano). Nina Métayer, la prima donna “miglior pasticciera al mondo” svela i suoi segreti X Leggi anche › Pastéis de nata, il delizioso pasticcino portoghese ore 7. 🔗 Leggi su Iodonna.it

