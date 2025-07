Sarà l’estate dei tormentini La canzone balneare messa ai voti

Roma, 14 luglio 2025 – Un’estate di tormentini. Anzi, neppure quelli. Hanno ucciso la canzone balneare e, come cantavano gli 883, non si sa neanche il perchĂ©. Certo è che l’appiattimento dell’ascolto ha finito col togliere di mezzo le stagioni, creando un ibrido tra Festival e Festivalbar (bei tempi) su cui pesa la poca memorabilitĂ di hit composte da ristretti circoli autorali con conseguente massificazione dell’ascolto. Se a Sanremo, complici le smanie radiofoniche di Amadeus, il Festival s’è andato via via riempiendo tormentoni fuori stagione (Sinceramente di Annalisa o Un ragazzo una ragazza dei Kolors tanto per fare un paio di esempi) il resto dell’anno la musica si limita ad occupare spazi e a creare personaggi buoni piĂą per gli eventi delle radio che per il mercato dello streaming come dimostrano certi dati di Spotify, magari con accoppiate mosse piĂą ad allargare la propria fan base pescando in quella del partner che da affinitĂ artistiche e autorali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

