Sinner incontra i Reali d’Inghilterra La frase toccante della principessa Kate sui figli

Nell' ampio cerimoniale che coinvolge il vincitore di Wimbledon è previsto l' incontro con la famiglia reale: Jannik Sinner ha incontrato l' erede al trono, il Principe William, sua moglie Kate, la Principessa del Galles, ed i due figli. Jannik Sinner, al primo successo a Wimbledon, era notevolmente emozionato, per questo incontro previsto dal protocollo, al quale però forse non era preparato. L'azzurro li ha ringraziati per aver assistito al match: " Grazie per essere venuti, è stato un onore giocare di fronte a voi ". La Principessa del Galles, Kate, si è poi rivolta a Jannik Sinner, e gli ha svelato che i due figli, George e Charlotte, giocano entrambi a tennis, ed indicandoli ha affermato all'azzurro: " Sei un'ispirazione per tutti, anche per loro ".

