Openda per un’Inter camaleontica | può garantire tre moduli – CdS

Si insiste con il nome di Lois Openda del Lipsia. Il centravanti belga piace a Chivu e alla dirigenza nerazzurra anche perché potrebbe consentire alla squadra diverse variazioni tattiche e di modulo. Ecco come ne parla il Corriere dello Sport. PIANO – C’è Openda per l’attacco dell’Inter. Il piano del club è quello di inserire al parco attaccanti un giocatore rapido e veloce, bravo nell’uno contro uno e capace di creare superiorità . L’attaccante belga del Lipsia, perlopiù una seconda punta, ha queste caratteristiche. Per arrivare al giocatore, però, l’Inter prima dovrà cedere Mehdi Taremi ( vedi le ultime ) e poi sperare che la società tedesca abbassi la valutazione fino ai 30-35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Openda per un’Inter camaleontica: può garantire tre moduli – CdS

In questa notizia si parla di: openda - inter - camaleontica - garantire

Openda Inter, strada percorribile quella dell centravanti per i nerazzurri? Ecco le ultime sulla trattativa di Marotta - di Redazione Openda Inter, strada percorribile? Marotta prova ad aggiudicarsi il centravanti in vista della prossima avvincente stagione di campionato.

Openda, nuova tentazione per l’attacco dell’Inter: si lavora con l’entourage - Openda è l’ultima tentazione dell’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della stagione 2025/26.

Openda Inter, l’attaccante del Lipsia nel mirino di Marotta: i tedeschi fanno muro ma non chiudono alla cessione - di Redazione Openda Inter, Marotta cerca uno spiraglio per poter convincere il Lipsia a lasciar partire il proprio gioiellino: le ultime sulla trattativa.

Inter su Openda: può essere il post Taremi ma c'è un ostacolo - Lois Openda, attaccante del Lipsia, è finito nel mirino dell'Inter alla ricerca di una seconda punta: cosa trapela sulla trattativa ... Lo riporta calciomercato.com

Corriere dello Sport - Inter su Openda: può essere il post Taremi ma c'è un ostacolo - Lois Openda, attaccante del Lipsia, è finito nel mirino dell'Inter alla ricerca di una seconda punta: cosa trapela sulla trattativa Grandi manovre in attacco per l'Inter. Riporta informazione.it