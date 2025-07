Gli abbiamo sempre risolto tutto e ora chiedono anche il voto la storia del 18 chiesto via mail e la denuncia di un docente sulla perdita di autorevolezza e sulle scorciatoie cercate dagli studenti

Un esame scritto di economia all'UniversitĂ Ca' Foscari di Venezia, l'ultimo ostacolo prima della tesi per uno studente della laurea triennale, si trasforma in un caso emblematico.

