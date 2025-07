Ragnetti pesciolini scoglietti granchietti | quelle scarpine di plastica trasparente che hanno attraversato la nostra infanzia sono diventate di gran moda

Q uesta settimana tentiamo una divagazione. Una digressione rispetto a quanto accade attorno a noi, spesso spaventandoci, sempre di più negli ultimi anni e mesi. Parliamo di piccole cose della vita, forse minuscole: di quelle scarpette da bambini che in inglese si chiamano jelly sandals e in italiano – da un sondaggio personale – non hanno mai trovato una traduzione definitiva. Sandali granchio: come abbinarli (e indossali) anche in città X Leggi anche › La nuova vita delle scarpe jelly. I sandali di gomma cambiano forma e stile per la Primavera-Estate 2025 Le proposte variano di famiglia in famiglia: “i ragnetti”, “i pesciolini”, “gli scoglietti”, “i granchietti” o più semplicemente “le jelly,” appunto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Ragnetti”, “pesciolini”, “scoglietti”, "granchietti": quelle scarpine di plastica trasparente che hanno attraversato la nostra infanzia sono diventate di gran moda

I sandali jelly e la nostalgia di un’estate libera.

