Cos' è la cultura woke? E la sua diffusione è davvero un pericolo per la società?

Lo scopo: unione delle minoranze per vigilare sulle ingiustizie. La destra è contraria. Per Trump va estirpata: è una minaccia. Ma il ripristino del senso comune porta epurazioni e censure. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cos'è la «cultura woke»? E la sua diffusione è davvero un pericolo per la società?

“Il Negroni è razzista”, la cultura woke non risparmia nemmeno lo spritz: rissa a Pordenone - Anche il Negroni, il famoso aperitivo dal quale si ricava lo spritz, finisce sotto la scure della cultura woke, con una quasi rissa, per come riporta Il Giornale, avvenuta il 16 giugno in Friuli, a Pordenone.

Cultura woke, a Bologna apre il “laboratorio ginecologico per capacità gestante”. FdI: “Una supercazzola” - La cultura woke non si ferma nemmeno dinanzi alla gravidanza. E pur di non dire le parole in un italiano chiaro e comprensibile fa un giro di supercazzole da fare invidia ad Amici Miei.

