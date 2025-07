Le Relazioni Difettose – Lui è molto più giovane di me

C ara Ester, tu hai sempre ragione. Io non lo so, qualche volta senz’altro sì e talvolta no. Ma procediamo con ordine. Ho 50 anni, ma me li sentivo già molto tempo fa, prima di compierli. La testa li aveva, il corpo invece si è fermato e mi ha regalato una bellezza che non avevo da giovane. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Che strana, la vita. Gli uomini mi guardano, ma non si avvicinano mai. Mi sembra di vivere a Guantanamo, i miei figli sono sentinelle sempre di vedetta, guai se fiutano qualcosa di diverso. Se esco, devo inventare bugie ridicole. Relazioni difettose. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Lui è molto più giovane di me

In questa notizia si parla di: molto - giovane - relazioni - difettose

Wanna Marchi ‘torna in campo’: “Io sono molto giovane, ho solo 83 anni e per vivere devo lavorare. Quindi ho deciso di andare in giro per l’Italia a cucinare” - “ Salve a tutti, sono Wanna Marchi. Sono qui col mio caffettino in mano, perché sapete che io da tanti anni se non ho un caffè in mano non riesco, non dico a parlare, perché a parlare ci riesco, però mi dà forza, mi dà coraggio e mi dà sprint “.

Leoni Juve, Giuntoli prova ad affondare il colpo sul giovane difensore del Parma! Il costo è abbordabile, ma la concorrenza è molto folta tra Italia ed estero - di Redazione JuventusNews24 Leoni Juve, Cristiano Giuntoli è rimasto stregato da Giovanni Leoni: si studia l’assalto per anticipare la concorrenza.

Albero crollato in Piazzale Roma a Venezia, molto grave la giovane mamma - Sono molto gravi le condizioni di salute della mamma di 39 anni travolta e schiacciata ieri dal crollo dell'albero in piazzale Roma, a Venezia.

Le Relazioni Difettose – Lui è molto più giovane di me; Le Relazioni Difettose – Perché non è più come all’inizio?; Airbag difettosi su Citroen C3 e DS3, i proprietari potranno chiedere il risarcimento del danno.

Le Relazioni Difettose – Lui è molto più giovane di me - Saltuariamente mi vedo con un amico più giovane di me, molto più giovane (sulla rubrica telefonica è memorizzato con un nome falso). Scrive iodonna.it

Le Relazioni Difettose – Il mio amore dei 20 anni, a 40 è ... - MSN - mi sento molto banale, due anni fa arriva sulla mia strada un collega molto più giovane di me, A. Come scrive msn.com