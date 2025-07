Roma vent’anni al bancone di Freni e Frizioni

Il 4 luglio 2025 non è stata solo la festa dell’Indipendenza americana. A Trastevere, nel cuore pulsante di Roma, è stato anche il giorno in cui Freni e Frizioni ha soffiato sulle sue prime venti candeline, celebrando una storia che va ben oltre quella di un semplice cocktail bar. Nato nel 2005 in un’ex officina meccanica a due passi da piazza Trilussa, Freni e Frizioni si è trasformato nel tempo in un crocevia di generazioni, culture e stili di vita. Un posto dove il rito dell’aperitivo è arrivato a Roma con una nuova veste, grazie all’intuizione di un gruppo di fondatori che ha saputo leggere il cambiamento prima che diventasse moda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

