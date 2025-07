Non abbiamo mai considerato abbastanza Enzo Maresca

Tutto è iniziato da un tweet. Una clip un po' sgranata, colori slavati e una voce araba (certezza di qualità dello streaming) in sottofondo: Enzo Maresca che segna un gol assurdo al volo contro il Real Madrid con la maglia del Siviglia. Gesto tecnico perfetto, tra i commenti c'è chi scrive zidanesque, parabola uguale-identica a quella della finale di Champions del 2002 contro il Bayer Leverkusen. Un utente su X lo riposta con la domanda più onesta del mondo: «Com’è possibile che non abbia mai visto questo gol in vita mia?». Da lì, il classico effetto domino. Chi era Enzo Maresca? Perché quel gol, così bello, è rimasto perso tra gli highlights del canale youtube de La Liga? E come ci siamo ritrovati oggi a parlare di lui come del primo allenatore a vincere il Mondiale per Club? https:twitter. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Non abbiamo mai considerato abbastanza Enzo Maresca

In questa notizia si parla di: enzo - maresca - abbiamo - considerato

Roma, Enzo Maresca è sempre più vicino alla panchina giallorossa - Come aveva già scritto Il Difforme in tempi non sospetti, Enzo Maresca è il vero candidato per allenare la Roma a partire dalla stagione 25/26.

Membri del consiglio del Chelsea pronti a licenziare Enzo Maresca: Rapporto - Notizia fresca giunta in redazione: È la fine degli affari per il Chelsea, poiché sebbene la gara del titolo e i punti di retrocessione siano stati risolti presto, alcuni giochi enormi rimangono nella lotta per l’Europa.

Chelsea indietro “dove deve essere” secondo il boss Enzo Maresca - 2025-05-25 22:42:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca non ha potuto nascondere il suo sorriso dopo aver guidato il Blues in Champions League per la prima volta in due anni.

È vero che il prezzo lo fa il mercato, però le valutazioni dei cartellini di alcuni calciatori sono ormai fuori da ogni logica e slegati dalla realtà . Ieri siamo rimasti sbalorditi da quanto abbiamo appreso circa le ultime novità sul possibile trasferimento di Lorenzo Luc Vai su Facebook

MARESCA: NON HO NESSUN DUBBIO CHE PIANO PIANO ARRIVEREMO DOVE VOGLIAMO ARRIVARE (VIDEO) / I CONVOCATI.

Il Chelsea di Maresca domina il Psg e conquista il Mondiale per club: Palmer e João Pedro trascinano i blues - Non era scontato che il Mondiale per club potesse diventare un trofeo capace di emozionare come la Champions League , eppure Enzo Maresca , alla guida del Chelsea , ha dimostrato che forse vale la pen ... Si legge su informazione.it

Mondiale per Club, Maresca sfida Luis Enrique: due allenatori che l’Italia ha bruciato troppo spesso - Mondiale per Club, la finale tra Chelsea e PSG è la sfida tra Maresca e Luis Enrique: due tecnici che in Italia non abbiamo saputo aspettare Bruciati troppo presto in Italia, oggi Enzo Maresca e Luis ... Lo riporta calcionews24.com